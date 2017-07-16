З туберкульозом у Киргизії боротимуться імами

Релігійних діячів долучатимуть до боротьби з туберкульозом у Киргизії, повідомили в неділю "Інтерфаксу" в прес-службі Міністерства охорони здоров'я республіки.

"З таким наміром у регіонах республіки почали навчати імамів, служителів мечетей і представників обласних казіятів (територіальний підрозділ муфтіяту)", - зазначив співрозмовник агентства.

Представник проекту "Переможемо туберкульоз" Дільшат Хаітов розповів агентству, що "організатори навчання в особі Національного центру фтизіатрії Киргизії за підтримки проекту USAID поставили перед собою мету вирішувати питання протидії епідемії туберкульозу в республіці комплексно із залученням представників духовенства".

"Треба визнати, що наразі релігія стала частиною будь-якої держави і має великий вплив на суспільний, соціально-економічний розвиток", - заявив Д.Хаітов.

За його словами, "економічна криза, високий рівень безробіття і бідність призвели до переоцінки і втрати моральних і духовних підвалин. Тому, враховуючи зростання авторитету релігійних діячів, ми вирішили скористатися цим для боротьби туберкульозом в республіці".

Д.Хаітов повідомив, що 24 березня, у Всесвітній день боротьби з туберкульозом в 1770 мечетях Киргизії вперше було проведено п'ятничну молитву, присвячену питанням здоров'я в ісламі, і туберкульозу зокрема.

"Продовжуючи розпочату роботу, ми хочемо підвищити інформованість в релігійних громадах в питаннях профілактики та контролю туберкульозу, а також інформувати людей про наявну проблему і дискримінацію щодо пацієнтів з цією хворобою і членів їхніх сімей, про шляхи їх подолання", - додав Д.Хаітов.

Він пояснив, що до програми тренінгу для священнослужителів входить інформація з основних понять про туберкульоз, про епідеміологічну ситуацію, профілактику і шляхи передачі хвороби.

За даними Мінохоронздоров'я Киргизії, за підсумками шести місяців поточного року в республіці помітне деяке зниження рівня загальної захворюваності на туберкульоз. У першому півріччі 2017 року зареєстровано 2540 вперше виявлених хворих на туберкульоз - 41,3 на 100 тис. населення, зокрема пенітенціарний сектор, проти 2647 в І півріччі 2016 року (43,8 на 100 тис.).

У МОЗ зазначили, що вже розроблена національна програма "Туберкульоз - 5", що на стадії узгодження. Розпорядженням уряду Киргизії затверджено план дій про надання протитуберкульозної допомоги в республіці на 2017-2026 роки.