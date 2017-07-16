Командувач Сухопутних військ Канади ознайомився з перебігом навчання саперів ЗСУ канадськими інструкторами

Командувач Сухопутних військ Збройних сил Канади генерал-лейтенант Пол Винник відвідав Центр розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України в Хмельницькій області.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, начальник Центру розмінування полковник Володимир Родиков поінформував П.Винника про діяльність, структуру та призначення військової частини, розповів про діяльність Центру у напрямку пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв, а також про досвід роботи військових саперів з саморобними вибуховими пристроями .

Крім того, В.Родиков ознайомив гостей з навчально-матеріальною технічною базою Центру розмінування, системою підготовки саперів, водолазів, кінологів та розрахунків мінно-розшукової служби, а також подякував канадського генерала за допомогу в підготовці українських саперів.

"Командувач Сухопутних військ ЗС Канади також повідомив, що його зацікавила можливість подальшої співпраці в напрямку підготовки фахівців водолазної справи", - йдеться в інформації.

Під час відвідування Центру розмінування іноземні гості перевірили перебіг проведення занять, які проходять в рамках "багатонаціональної тренувальної групи - Україна", поспілкувалися з українськими і канадськими військовослужбовцями.

"Наша співпраця є взаємовигідною, адже представники обох країн вчаться один в одного. Під час спілкування з канадськими інструкторами я дізнався, що вони вражені ентузіазмом своїх українських колег, а також їхнім бойовим досвідом. Хочу підкреслити, що ми і самі вчимося в українських військовослужбовців", - зазначив під час візиту П.Винник.