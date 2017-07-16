Порошенко відвідає Одеську область

Президент України Петро Порошенко в понеділок відвідає Одеську область з робочою поїздкою, повідомляє в неділю прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

Більш детальної інформації в оприлюдненому повідомленні ОДА немає, однак передбачається, що заходи за участю глави держави відбудуться після полудня.

При цьому на сайті президента України інформації про цю робочу поїздку станом на 14.30 неділі немає.

15 липня прес-служба глави держави повідомляла, що П.Порошенко 17-19 липня здійснить державний візит до Грузії, де зустрінеться зі своїм грузинським колегою Гіоргі Маргвелашвілі. Програмою візиту також передбачені зустрічі П.Порошенка з прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою грузинського парламенту Іраклі Кобахідзе.

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною і Грузією. Крім того, президенти України і Грузії відкриють роботу бізнес-форуму в Тбілісі. Також запланована спільна участь П.Порошенка і Г.Маргвелашвілі в роботі інвестиційного круглого столу в Батумі.

В рамках візиту президент України також відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з главою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.