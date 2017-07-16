Події

14:41 16.07.2017

Порошенко відвідає Одеську область

Президент України Петро Порошенко в понеділок відвідає Одеську область з робочою поїздкою, повідомляє в неділю прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

Більш детальної інформації в оприлюдненому повідомленні ОДА немає, однак передбачається, що заходи за участю глави держави відбудуться після полудня.

При цьому на сайті президента України інформації про цю робочу поїздку станом на 14.30 неділі немає.

15 липня прес-служба глави держави повідомляла, що П.Порошенко 17-19 липня здійснить державний візит до Грузії, де зустрінеться зі своїм грузинським колегою Гіоргі Маргвелашвілі. Програмою візиту також передбачені зустрічі П.Порошенка з прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою грузинського парламенту Іраклі Кобахідзе.

Під час візиту планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною і Грузією. Крім того, президенти України і Грузії відкриють роботу бізнес-форуму в Тбілісі. Також запланована спільна участь П.Порошенка і Г.Маргвелашвілі в роботі інвестиційного круглого столу в Батумі.

В рамках візиту президент України також відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з главою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один боєць загинув, ще одного поранено в результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

Нардепи від "Оппоблока" зберуть заставу за Добкіна

На Авдіївському напрямку, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не стріляли

В суботу бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і спровокували бій у Кримського

Для внесення застави Добкіну надано 5 днів

ОСТАННЄ

Понад 10 тис. одиниць озброєння і військової техніки планують поставити в ЗСУ цього року

З туберкульозом у Киргизії боротимуться імами

Командувач Сухопутних військ Канади ознайомився з перебігом навчання саперів ЗСУ канадськими інструкторами

Троє людей загинуло і троє дістали травм у ДТП у Львівській області

Боєць ЗСУ загинув, підірвавшись на міні, ще один поранений у результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9552.html
РЕКЛАМА