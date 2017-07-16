Бригадні тактичні навчання ВДВ відбуваються в Україні

У регіонах України проходять бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою та десантуванням особового складу 79-ої окремої десантно-штурмової і 81-ої окремої аеромобільної бригад високомобільних десантних військ ЗСУ.

Як повідомляє в суботу прес-служба командування ВДВ ЗСУ, керівник навчань - командувач видом військ генерал-лейтенант Михайло Забродський розповів, що навчання проходять у тісній взаємодії з Військово-морськими силами, штурмовою і військово-транспортною авіацією Повітряних сил, армійською авіацією Сухопутних військ, підрозділами оперативного забезпечення Збройних Сил України.

"Дві бригади ВДВ діють на одному напрямку спільно і злагоджено, відпрацьовуючи дрібні деталі, від яких у реальному бою може залежати виконання бойового завдання, а також збереження життя і здоров'я наших хлопців", - зазначив М.Забродський.

Практична фаза тактичних навчань почалася в Миколаївській області, де десантні підрозділи з Миколаєва та Донецької області подолали річку Південний Буг за допомогою поромної переправи. Для створення умов, наближених до бойових, застосовувалися засоби аерозольного маскування. На переправі була організована комендантська служба, а бойова техніка переправлялася за чітким графіком.

Для відбиття повітряного нападу противника на переправі несли чергування зенітні ракетні комплекси. На воді патрулювали малі артилерійські катери ВМС України.

"У тил умовного противника з літаків військово-транспортної авіації на парашутних платформах десантували автомобілі із зенітними установками. Одразу за ними був висаджений тактичний повітряний десант разом з вантажами з важким піхотним озброєнням і боєприпасами. "Забезпечивши успішні дії основних сил, десантники закріпилися на певних рубежах і перейшли до оборони", - йдеться в інформації.

Після цього бійці комбінованим способом були перекинуті в Одеську область. На Білгородському полігоні практична фаза навчань почалася з нанесення вогневого удару штурмовою авіацією і бойовими вертольотами Мі-24. Після виведення з ладу засобів ППО противника для захоплення і взяття під контроль важливих об'єктів висадився тактичний повітряний десант.

Згодом, форсувавши на броньованій техніці водну перешкоду, основні сили частин ВДВ, що беруть участь у навчаннях, відпрацювали дії в наступальному і оборонному боях.

Завершилася практична фаза завантаженням десантно-штурмового підрозділу на середній десантний корабель ВМС ЗСУ. Перехід морем тривав понад 20 годин. За цей час військові моряки разом з десантниками взяли участь у практичному занятті з боротьби за живучість корабля. Були проведені стрільби зі стрілецької зброї та корабельного озброєння.

Розвантажившись, підрозділ прибув на полігон "Олешківські піски". Почалася практична фаза з відображення атаки умовного супротивника і нанесення авіаційного удару штурмовою авіацією і бойовими вертольотами, після чого десантники відпрацювали рейдові дії в тилу умовного противника.

"Наступні практичні етапи бригадних тактичних навчань відбуватимуться в інших регіонах України", - зазначили в прес-службі командування ВДВ ЗСУ.