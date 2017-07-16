Полторак і командувач 6-го флоту США Девідсон обговорили подальше вдосконалення майстерності військових під час виконання спільних завдань

Міністр оборони України генерал Степан Полторак відвідав флагмана українських ВМС - фрегат "Гетьман Сагайдачний", есмінець і ракетний крейсер ВМС США, які беруть участь в міжнародних морських навчаннях "Сі Бриз - 2017", а також зустрівся з командувачем 6-го флоту США віце-адміралом Філіпом Девідсоном.

"У рамках робочої поїздки в Одеську область перевірив перебіг проведення міжнародних навчань Sea Breeze-2017, відвідав фрегат "Гетьман Сагайдачний" ВМС України, есмінець ВМС США "Carney" і ракетний крейсер "HueCity", які беруть участь у навчаннях. Під час спілкування з командувачем 6-го флоту США віце-адміралом Філіпом Девідсоном обговорили перспективи майбутніх етапів навчань і питання вдосконалення професійної майстерності військовослужбовців під час виконання спільних завдань", - написав С.Полторак на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у суботу.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, командири кораблів ознайомили міністра оборони України з роботою центру управління та навігації. Зустріч із Ф.Девідсоном відбулася на "HueCity".

"Пане генерал, я дуже вдячний, що ви приймаєте в Одесі наші два кораблі. І для нас велика честь брати участь у таких масштабних навчаннях разом з іншими 16 країнами світу. Завдяки тому, що ми виконуємо наші завдання разом, ми стаємо тільки сильнішими і так відточуємо свою професійну майстерність", - цитує українське оборонне відомство командувача 6-го флоту США.

Під час візиту на фрегат "Гетьман Сагайдачний" С.Полторак відвідав особовий склад корабля і заслухав звіт про перебіг міжнародних морських військових навчань командувача українських ВМС віце-адмірала Ігоря Воронченка.

Також у рамках поїздки відбулася зустріч глави українського оборонного відомства з представниками Київської асоціації військових аташе, під час якої міністр поінформував представників іноземних держав про перебіг реформ, які тривають у Міноборони України.

"Окремі підрозділи ВМС України беруть активну участь у бойових діях на сході країни. Воїни демонструють великий професіоналізм і патріотизм у боротьбі за територіальну цілісність країни. Міжнародні навчання є для нас надзвичайно корисними, конструктивними. Я хочу подякувати іноземним колегам за те, що вони разом з нами вдосконалюють військову майстерність і допомагають нашим воїнам отримати нові знання", - сказав С.Полторак.