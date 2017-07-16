Пожежу в житловому будинку в центрі Львова ліквідовано

Пожежа в житловому будинку в центрі Львова ліквідована о 17.51, повідомив агентству начальник прес-служби головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

"Пожежа локалізована о 17.02, ліквідована о 17.51. Проводиться огляд будівлі" - сказав він.

У той же час прес-служба Львівської міськради повідомляє, що під час ліквідації пожежі був доставлений в лікарню один з пожежників. Як зазначено в повідомленні, він отримав тепловий удар, опіків немає. В даний час медики 8-ої міської лікарні проводять обстеження.

Крім того, співробітники Галицької районної адміністрації проводять опитування мешканців будинку щодо потреби в тимчасовому житлі.

Як повідомлялося, пожежа в будинку на розі проспекту Свободи і вулиці Тиктора у Львові спалахнула сьогодні орієнтовно о 15.40. Площа спалаху склала майже 200 м.кв. - горіли другий і третій поверхи, а також дах будівлі. Для ліквідації пожежі залучили 40 пожежних і 9 одиниць техніки.