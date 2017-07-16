Події

19:16 16.07.2017

Бойовики в неділю 7 раз обстріляли позиції сил АТО

Станом на 18.00 неділі бойовики незаконних збройних формувань зробили 7 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогоднішній день відзначився суттєвим зменшенням обстрілів українських позицій зі сторони противника. Однак повністю вогонь ворог не припиняв ... Варто додати, що всі 7 випадків застосування зброї противником зафіксовані до 7 ранку. Тому 16 липня - День металурга і гірника, свято, яке широко відзначається на Донбасі, пройшло відносно спокійно", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО в Фейсбук.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали опорні пункти ЗСУ в околицях населених пунктів Кримське, Новозванівка і Малинове. Крім того, бойовики обстріляли житловий сектор селища Золоте з мінометів калібру 82 мм, в результаті чого пошкоджено цивільні будівлі.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали шахту Бутівка зі стрілецького озброєння і великокаліберних кулеметів, Авдіївку - з танків.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкино з артилерії калібру 122 мм.

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