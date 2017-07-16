Події

19:54 16.07.2017

Ада Роговцева відзначає 80-річний ювілей

У неділю, 16 липня, святкує 80-річний ювілей Народна артистка, герой України Ада Роговцева.

Президент України Петро Порошенко привітав Аду Миколаївну з Днем народження і побажав їй довгих та щасливих років життя!

Ада Миколаївна родом із Глухова, що на Чернігівщині. Одразу ж після закінчення Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого (1959) – провідна актриса Національного театру російської драми ім. Лесі Українки, на сцені якого актриса грала впродовж 35 років, повідомляє Your text to link..."5 канал".

Ада Роговцева мріяла стати журналісткою, але вступила до Київського театрального інституту за компанію з подругами. Тут вона знайшла своє покликання і кохання всього життя.

Зіграла безліч ролей у п’єсах класичного репертуару, знімалась у багатьох фільмах, зокрема "Кривавий світанок", "Салют, Маріє!", "Приборкання вогню", "Осіння дорога до мами", "Овід", "Вічний поклик" та ін.

Чимало гастролювала з концертними програмами та камерними театрами, грала у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі.

Ада Роговцева – професор Київського національного університету культури і мистецтв, багато років поспіль викладала в театральному інституті ім. Карпенка-Карого.

Актриса активно допомагає бійцям АТО, неодноразово виступала перед українськими воїнами, а також зіграла в доброчинній виставі "Варшавська мелодія 2", зібравши 52 тис. грн для поранених українських бійців.

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