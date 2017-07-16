Головну роль в серіалі "Доктор Хто" вперше виконає жінка
Головну роль в новому сезоні серіалу "Доктор Хто" вперше виконає жінка. Вибір припав на британську актрису Джоді Уітакер, відому за серіалом "Вбивство на пляжі" (Broadchurch). Трейлер з участю Уїтакер показав телеканал BBC One після трансляції фінального матчу "Вімблдону".
Джоді Уітакер стане 13-м виконавцем ролі Доктора. Її попередник Пітер Капальді, що знімався в серіалі з 2013 року, залишив проект. Першу серію з участю актриси глядачі побачать на Різдво.
Meet the Thirteenth Doctor #DoctorWho #Doctor13 pic.twitter.com/wycdcneZ7o— BBC One (@BBCOne) 16 июля 2017 г.
"Доктор Хто" - культовий британський науково-фантастичний телесеріал про інопланетного мандрівника в часі. Він також вважається найтривалішим науково-фантастичним серіалом. Перший епізод вийшов в 1963 році. У 1989 році серіал завершили, проте в 2005-му він був відновлений.