Події

20:14 16.07.2017

Головну роль в серіалі "Доктор Хто" вперше виконає жінка

Головну роль в новому сезоні серіалу "Доктор Хто" вперше виконає жінка. Вибір припав на британську актрису Джоді Уітакер, відому за серіалом "Вбивство на пляжі" (Broadchurch). Трейлер з участю Уїтакер показав телеканал BBC One після трансляції фінального матчу "Вімблдону".

Джоді Уітакер стане 13-м виконавцем ролі Доктора. Її попередник Пітер Капальді, що знімався в серіалі з 2013 року, залишив проект. Першу серію з участю актриси глядачі побачать на Різдво.

 

"Доктор Хто" - культовий британський науково-фантастичний телесеріал про інопланетного мандрівника в часі. Він також вважається найтривалішим науково-фантастичним серіалом. Перший епізод вийшов в 1963 році. У 1989 році серіал завершили, проте в 2005-му він був відновлений.

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