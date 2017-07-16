Гройсман хотів би "план Маршалла" для прискорення розвитку України

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що підтримує ідею "плану Маршалла" для прискорення розвитку України.

"Це дуже хороша ідея. Ми її відпрацьовували ще в першому уряді Яценюка з нашими європейськими партнерами, але якимось чином це не відбулося, але я вважаю, що це дуже прийнятно. Європейська народна партія включила це до своєї програми. Я б хотів, щоб вона була реалізована", - сказав він в ефірі" 112 Україна "в неділю, коментуючи ідею "плану Маршалла" від міжнародних партнерів для України.

В.Гройсман зазначив, що мова йде в першу чергу про підтримку більш швидкого розвитку України.