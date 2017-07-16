Події

20:38 16.07.2017

Гройсман не має наміру йти у президенти на наступних виборах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що не має наміру йти у президенти на наступних виборах, і не бачить себе на цій посаді.

"Я вже говорив про те, що я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає", - сказав він в ефірі "112 Україна" у неділю, відповідаючи на питання, чи має намір він балотуватися в президенти на наступних виборах.

В.Гройсман зазначив, що не бачить себе президентом України.

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