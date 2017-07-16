США вимагають від Ірану звільнити всіх іноземців

В Ірані на 10 років засудили американця по звинуваченню у проникненні. Вашингтон вимагає випустити з в'язниць усіх громадян США та інших іноземних держав.

Влада США звернулася до Тегерану з вимогою негайно звільнити всіх американських громадян та інших іноземців, які перебувають в ув'язненні в Ірані за "сфабрикованими" іранськими спецслужбами звинуваченнями. У відповідній заяві, з яким у неділю, 16 липня, виступив представник Держдепартаменту, не називається ніхто конкретно, однак зроблена вона була після того, як обвинувачений у "проникненні" американський громадянин був засуджений в Ірані до 10 років ув'язнення.

Про вирок іноземцю, не назвавши його імені, розповів раніше в той же день на прес-конференції заступник голови судової системи Ірану, генеральний прокурор Голям Хоссейн Мохсені-Еджеі. За його словами, засуджений, який має громадянство як США, так і ще однієї зарубіжної країни, подав апеляцію. Ніяких подробиць по пред'явлених звинуваченнях Мохсені-Еджеі не привів.

У жовтні 2016 американський бізнесмен Сіамак Намаз, його батько і ще чотири людини були засуджені на 10 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві