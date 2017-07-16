Світова спільнота занепокоєна долею вдови Лю Сяобо

Вдову китайського правозахисника Лю Сяобо не бачили після церемонії поховання праху її чоловіка. Світові політики вимагають від Пекіна скасувати домашній арешт і дозволити жінці покинути країну.

Влада західних країн вимагає у китайської влади дозволити виїзд з країни вдові померлого лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо. В останній раз її бачили 15 липня, на поминальній службі після кремації і поховання праху її чоловіка, з того часу новин про неї немає.

Вдова китайського правозахисника Лю Ся була засуджена китайською владою до тюремного ув'язнення, проте, з 2010 року вона перебуває під домашнім арештом, нагадує агентство dpa.

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп в неділю, 16 липня, зажадала в уряду КНР дозволити Лю Ся покинути межі країни. "Ми закликаємо владу Китаю скасувати домашній арешт, накладений на вдову Лю Сяобо, і зняти будь-які обмеження на її пересування і виїзд з країни", - заявила Бішоп.

Напередодні представник міської влади Шеньяна заявив, що з Лю Ся був знятий домашній арешт, проте не повідомив, де зараз вона перебуває. У свою чергу, адвокат Лю Ся Джаред Генсер засумнівався в тому, що вдова померлого правозахисника знаходиться на волі. За його словами, він як і раніше не може зв'язатися з нею, і у нього немає ніяких доказів того, що Пекін має намір звільнити Лю Ся.

Після смерті правозахисника і письменника Лю Сяобо, який помер від раку печінки, китайська влада розпорядилися кремувати його тіло. Потім урну з прахом лауреата Нобелівської премії миру опустили в море. Як написала англомовна гонконгська газета South China Morning Post, це спосіб поховання був обраний для того, щоб уникнути паломництва друзів, родичів і прихильників правозахисника до його могили.