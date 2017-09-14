Події

19:24 14.09.2017

У поліції наразі немає інформації, яка б надала можливість скласти фоторобот підозрюваного у підриві автомобіля Махаурі

Поліція обробляє великий масив відеоматеріалів з місця вибуху автомобіля громадянина Грузії Тимура Махаурі, але інформації, яка б дозволила скласти фоторобот можливого підозрюваного, наразі немає, наголошує заступник глави Нацполіціі України - начальник ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко.

"З огляду на те, що мминуло надто мало часу, я буду дуже акуратно і обережно говорити, щоб не нашкодити слідству. За відео скажу так: поліція з першого дня, з перших хвилин після вбивства почала збирати відеоматеріали, їх дуже багато, їх аналізують. Є матеріали , що заслуговують на увагу, над якими можна працювати, але конкретних якихось фактів, які б проливали світло на те, що сталося, у нас ще немає", - сказав А.Крищенко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є на відео, що є в розпорядженні поліції, інформація, яка б дозволила скласти фоторобот підозрюваного, начальник столичного главку поліції сказав: "Виходячи з відпрацьованого відео, фоторобота у нас ще немає".

А.Крищенко також закликав усіх, у кого є будь-які відеоматеріали, наприклад, з відеореєстратора або мобільного телефону, надати їх поліції, зокрема на умовах анонімності, для допомоги слідству.

Що стосується версій події, то, за словами А.Крищенка, їх кілька. "Версія, що Махаурі - об'єкт вбивства, версія, що потерпіла жінка - об'єкт вбивства, також розглядаємо версію будь-яких їхніх конфліктів, версію його патріотичної діяльності, його участі в бойових дії проти російських військ у Дагестані, - з огляду на це перевіряємо версію, що їм могли цікавитися спецслужби іншої держави", - розповів він.

Також керівник поліції Києва повідомив, що наразі ще немає остаточного висновку вибухотехнічної експертизи, який би надав можливість точно сказати, де був вибуховий пристрій: всередині машини, зовні, і в якому саме місці.

Розповідаючи про свідків, начальник главку поінформував, що слідство опитало більше сотні людей, як тих, хто був на місці злочину, так і родичів і близьких потерпілих.

"Махаурі – відома нам людина, ми в січні його затримували з бойовою зброєю, і тоді у нього було посвідчення батальйону Джохара Дудаєва. На той момент ми не отримали офіційного підтвердження, що є така структура. Тому відпрацьовуються його зв'язки і повертаємося до тієї справи, до тих осіб, які проходили за цією справою", - розповів А.Крищенко.

За словами начальника главку, з жінкою, яка постраждала внаслідок вибуху, слідство не спілкувалося з огляду на її стану. "У постраждалої дуже важкий стан, ми з нею не розмовляли. Вона перебуває під наглядом лікарів, у неї досить серйозні пошкодження від вибуху, було кілька операцій, поки що вона не контактна", - сказав керівник столичної поліції.

Крім того, А.Крищенко зазначив, що перекваліфікації кримінального провадження не було, його розслідують за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю, 8 вересня, в центрі Києва шляхом закладення вибухового пристрою був підірваний автомобіль Toyota Camry з грузинської реєстрацією, унаслідок чого загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі, жінка, яка перебувала в салоні авто, дістала важкі поранення, а третій пасажир - 7-річна дівчинка, у неї опік першого ступеня, її життю нічого не загрожує.

Було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене суспільно небезпечним способом), пізніше в поліції припустили, виробництво може бути перекваліфікована на ст.258 КК (теракт).

За даними МВС, потужність закладеного в автомобіль вибухового пристрою становила від 600 гр до 1 кг в тротиловому еквіваленті. Слідство відпрацьовує кілька версій цього злочину.

У СБУ повідомили, що на загиблого в центрі Києва Т.Махаурі давно "полювали" російські спецслужби. Він був уродженцем Чеченської республіки, "був особистим ворогом Рамзана Кадирова", у 1999-2000 рр. брав участь в бойових діях проти російських військ у Дагестані, в 2008 році брав безпосередню участь у Грузино-російській війні на боці Грузії.

14 вересня ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела, що у правоохоронців в розпорядженні є відеозапис, на якому видно, що невідомий чоловік приводить у дію детонатор для підриву автомобіля Т.Махаурі. За словами джерела, вибухівка була закладена, найімовірніше, в підлокітник у салоні автомобіля, а на місці вибуху виявлено частини детонатора і дистанційного механізму приведення його в дію, які зараз перебувають на експертизі.

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