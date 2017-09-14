Індивідуальна підгонка спорядження для кожного бійця має здійснюватися окремо і лише кращими зразками

У рамках робочої поїздки до Хмельницької області міністр оборони України Степан Полторак перевірив 8-й окремий полк спеціального призначення ЗСУ.

Як повідомляє в четвер прес-служба Міноборони України, під час зустрічі з особовим складом міністр зазначив, що за дорученням президента України, керівництво оборонного відомства опрацьовує питання підвищення соціального пакета і виділення більшого фінансового ресурсу для спецназівців, "щоб легендарний полк став ще більш боєздатним" С.Полторак наголосив, що в цьому році кожному командиру військових частин спеціального призначення було виділено по 5 млн грн для виконання завдань із індивідуальної підгонки спорядження, озброєння і обмундирування кожного спецназівця.

"Завдання командира - забезпечити бійця всім необхідним для успішного виконання бойового завдання. І для спецназівців у цьому контексті особливий підхід - адже тут індивідуальна підгонка для кожного бійця має здійснюватися окремо і лише кращими зразками. Тут не може йтися про економію коштів. У цьому році для цих цілей командирам було виділено по 5млн грн, у наступному році ця сума буде більшою", - наголосив міністр оборони України.