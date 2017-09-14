Події

19:33 14.09.2017

У Києві на ринку "Колібріс" сталася пожежа, зупинено рух трамваїв

У Києві в районі Борщагівки на ринку "Колібріс" сталося загоряння на площі 2 тис. кв. м., рятувальники локалізували пожежу.

Як повідомили в четвер агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у м.Києві, інформація про займання за адресою вул.Леся Курбаса, 4-б надійшла до чергової частини о 17:24, рятувальники локалізували вогонь о 18.35.

За інформацією ДСНС, у районі пожежі зупинено рух швидкісних трамваїв №3.

Жертв і постраждалих немає.

На місці працюють 63 рятувальники особового складу, задіяно 14 одиниць техніки.

За інформацією ЗМІ, пожежа почалася в приміщенні аптечного кіоску, розташованого на ринку.

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