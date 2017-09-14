Кіберполіція викрила найбільшу в історії України схему з продажу фальсифікованих медпрепаратів

Працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва, припинили діяльність злочинної групи, учасники якої використовуючи Інтернет здійснювали незаконне виготовлення та розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів, повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

"До складу злочинного угруповання входили IT-фахівці, що забезпечують функціонування і просування Інтернет-магазинів, за допомогою яких реалізовувалися сильнодіючі лікарські засоби. Крім того, за допомогою спеціально створеного call-центру, зловмисники надавали консультації клієнтам щодо вживання сильнодіючих лікарських засобів. Зазвичай покупцями були спортсмени, які вживали медпрепарати для підтримки своєї фізичної форми", - цитує С.Демедюка прес-служба кіберполіції.

За його словами, до складу злочинної групи входило шестеро осіб, а ролі кожного з них були чітко розподілені. Всі платежі "проходили" через платіжні картки, оформлені на осіб, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

"Сильнодіючі лікарські засоби потрапляли на територію України контрабандним шляхом. Деякі з препаратів виготовлялися безпосередньо на складі, орендованому членами угруповання. Більш того, використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет зловмисники збували сильнодіючі лікарські засоби не тільки в Україні, а й за її межами", - зазначив керівник Департаменту кіберполіції.

Поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів і співучасників злочинної схеми. Також проведені обшуки в так званому call-центрі та на складі для зберігання заборонених на території України препаратів.

В результаті поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сотні сім-карт, банківські платіжні картки та більше $ 70 тис. готівки. У їхніх помешканнях правоохоронці також виявили наркотики, зброю і сотні тисяч таблеток сильнодіючих лікарських засобів.

"Сьогодні, 14 вересня, одному з учасників злочинної групи судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на затримання інших учасників групи. Слідство у справі триває", - йдеться в інформації.