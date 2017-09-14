Події

19:44 14.09.2017

Відкриття мережі рекрутингових центрів Нацгвардії дозволить залучити мотивованих і англомовних контрактників

Національна гвардія України поповниться мотивованими, англомовними контрактниками через мережу рекрутингових центрів, відкритих по всій країні, сподівається командувач Нацгвардії Юрій Аллеров.

В ході навчально-методичних зборів з начальниками кадрових органів та посадовими особами відділів комплектування іміджево-видавничого центру НГУ в четвер він нагадав, що рекрутингові центри почали роботу з 1 вересня.

"Вивчаючи людей, які вмотивовано хочуть служити, ви вирішуєте стратегічне питання. Головне - це люди, які не просто приходять служити за гроші, а є патріотами України, є патріотами Національної гвардії України", - зазначив Ю.Аллеров.

Командувач НГУ зазначив, що серед співробітників рекрутингових центрів - представники кадрових органів, офіцери з питань роботи з особовим складом, військові психологи.

Він також порадив представникам рекрутингових центрів підбирати людей, які знають іноземні мови. У перспективі - це дозволить брати участь у міжнародних операціях і навчаннях.

Як повідомлялося, з лютого 2016 року в структурі Нацгвардії працюють центри комплектування військовослужбовців за контрактом, в п'яти містах України - Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі. Близько третини військовослужбовців, підписали контракт на військову службу в Національну гвардію в минулому році саме після проходження необхідних процедур в центрах комплектування.

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