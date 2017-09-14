Події

19:51 14.09.2017

В СБУ спростували звинувачення Саакашвілі щодо спроби його прослуховування

У Службі безпеки України назвали "безпідставними" звинувачення лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі щодо спроби нібито його прослуховування.

"СБ України спростовує безпідставні звинувачення Саакашвілі щодо спроби нібито його "прослуховування" співробітниками спецслужби", - сказано в повідомленні прес-центру СБУ на сторінці в соцмережі Фейсбук в четвер.

Служба безпеки України нагадала, що працює "виключно в правовому полі українського законодавства і не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, який би статус вони не мали".

Раніше в це день М.Саакашвілі в ході відеотрансляції на його сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив, що невідомі люди мали намір встановити спецпристрої для підслуховування в його готельному номері в Чернівцях.

"Все було б добре, якби спочатку мій охоронець не зупинив спробу вторгнення - а мій охоронець - це професіонал ... він добре розбирається в захисті від таких речей - вторгнення людей з валізами специфічними української СБУ. Коли вони заходили, вони вказали, наскільки я розумію , що вони представники органів. Вони намагалися зайти, він їх не пустив, вони сказали: "Вибачте, помилилися номером". Потім вони пішли в номер під моїм номером. Коли наші стали йти за ними, вони пішли з того номера, але залишили після себе речі", - розповів М.Саакашвілі.

Потім він продемонстрував на відеокамеру предмети, нібито виявлені в валізах цих людей. "Це, наскільки я розумію, спеціальні пристрої для підслуховування ... Це диски, де записується вся ця історія ... Наскільки я розумію, це камери для запису в номерах, в спальних кімнатах ... В той час коли ворог прорвав реально східний кордон, коли Україна аж кишить шпигунами ... в той час коли у них все розвалюється і летить під три чорти, займаються записом мого приватного життя у мене в готельних номерах", - заявив політик.

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