Угорщина, Румунія, Греція і Болгарія звернуться в ОБСЄ через український закон про освіту

Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції та Румунії підписали лист главі МЗС України, де висловили стурбованість через новий закон про освіту, повідомляє агентство БГНЕС з посиланням на главу МЗС Болгарії Катерину Захарієву.

"Ми, безумовно, стурбовані, і не випадково є спільна ініціатива з колегами з європейських країн, яких може торкнутися цей закон. І сьогодні ми підписали лист з міністрами закордонних справ Угорщини, Румунії, Греції та Болгарії міністру закордонних справ України, в якому ми сигналізуємо про те, щоб цей закон не торкнувся прав меншин і освіти рідною мовою. Ми відправимо такого ж листа до Ради Європи і ОБСЄ", - повідомила вона.

"Українська сторона запевнила, що закон спрямований на зміцнення української мови і не вплине на вивчення європейських мов", - сказала міністр.

К.Захарієва також розповіла, що днями в МЗС Болгарії викликали заступника українського посла, де йому висловили занепокоєність у зв'язку з законом.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада прийняла закон про освіту, який починає реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

7 вересня міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сийярто заявив, що своєю новою політикою в сфері освіти Україна "встромила ніж у спину" сусідній державі. 10 вересня прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер повідомив, що на всіх форумах ООН, ОБСЄ та Європейського союзу Будапешт буде ставити питання про внесення поправок в мовну статтю закону України про освіту. При цьому дано розпорядження угорським дипломатам не підтримувати в міжнародних організаціях важливі для України рішення.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна "і надалі буде робити все для розвитку української (мови - ІФ) і гарантувати вільний розвиток мов національних меншин: це наш обов'язок". За його словами, вже на поточному тижні Міністерство освіти і науки України надасть детальну інформацію щодо прийнятого закону "Про освіту" та його застосування.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства відзначив проблеми з якістю викладання української мови в місцях компактного проживання угорської національної меншини в Україні. "Є проблеми інтеграції: 75% випускників Берегівського району (Закарпатської області - ІФ) не склали ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання - ІФ) з української мови. Ми повинні покращити ситуацію без втрати якості освіти угорською", - підкреслив П.Клімкін.

Станом на вечір 14 вересня інформації про те, що спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав прийнятий закон, немає.