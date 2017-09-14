Події

20:18 14.09.2017

Прибуття додаткових російських військ на навчання в Білорусію не передбачено

В міністерстві оборони Білорусі заявляють, що прибуття додаткових російських військових підрозділів на спільні білорусько-російські навчання "Захід 2017" не передбачено.

"Усі підрозділи російської складової регіонального угруповання військ прибули відповідно до встановленого порядку та перебувають на полігонах, приступили до відпрацювання навчальних питань. Прибуття інших російських підрозділів на навчання на території Білорусі не передбачено", - заявив начальник управління інформації - прес-секретар головного управління ідеологічної роботи міністерства оборони Білорусі Володимир Макаров на брифінгу в четвер у Мінську.

"Що стосується відпрацювання питань (в рамках навчань - ІФ) на території РФ, то підкреслюю: йдеться про відпрацювання питань без передислокації на територію Білорусі. Йдеться про полігони в Російській Федерації", - сказав він.

Раніше в прес-службі Західного військового округу повідомили, що бригада Першої танкової армії (Підмосков'я) піднята по тривозі під час стратегічного навчання "Захід 2017".

"Особовий склад танкового з'єднання зі штатним озброєнням і технікою здійснив марш на залізничну станцію навантаження, після чого військовим ешелоном протягом доби буде перекинуто в район проведення навчання на територію Республіки Білорусь", - сказали в прес-службі.

Військові повідомили, що за задумом навчання отримана інформація про виявлення на території одного з районів Союзної держави Росії і Білорусі незаконного збройного формування.

В окрузі повідомили, що під час навчання російські та білоруські танкісти відпрацюють питання взаємодії та всебічного забезпечення військ, сучасні підходи бойового застосування підрозділів, проведення боротьби з незаконними збройними формуваннями та диверсійно-розвідувальними групами противника

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