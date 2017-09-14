Пожежники ліквідували пожежу на ринку "Колібріс" у Києві

Пожежні розрахунки ліквідували загоряння в одноповерховій будівлі аптеки на вул. Леся Курбаса у Святошинському районі Києва і на ринку "Колібріс", розташованому поруч.

Як повідомляє прес-служба ГУ Держслужби України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про займання в аптеці надійшло до Служби порятунку "101" о 17:24 четверга. О 18:25 пожежу було локалізовано, а о 19:22 - ліквідовано.

Приблизна площа пожежі становила близько 2000 кв.м. За інформацією ДСНС, у районі пожежі було зупинено рух швидкісних трамваїв №3.

До гасіння пожежі було залучено 54 особи особового складу та 11 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.