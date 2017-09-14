Події

21:11 14.09.2017

Антерористичні та протидиверсійні навчання відбудуться в Маріуполі наступного тижня

У Маріуполі 18-20 вересня відбудуться навчання з протидії терористичній і диверсійної загрозам, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції України в Донецькій області та закликає жителів міста бути пильними.

"Тренування відбуватиметься спільно зі Службою безпеки України, Нацгвардією, ЗСУ, ДСНС, прикордонною службою. Мета - на практиці відпрацювати координацію силових служб для захисту мирного населення від терористичних дій", - повідомляє в четвер увечері прес-служба обласного главку поліції.

У зв'язку з цим поліція Донеччини звертається до жителів Маріуполя з проханням виявити пильність і повідомляти до поліції про підозрілих осіб, автомобілі та полишені без нагляду предмети.

"Особлива пильність – до чоловіків призовного віку від 18 до 60 років, зокрема в камуфляжному одязі, які з'явилися в місті нещодавно, орендують житло, погано орієнтуються в місті. У разі якщо ви побачите людей, які цікавитимуться інфраструктурою Маріуполя, розташуванням військових об'єктів і об'єктів, що перебувають під охороною, - звертайтеся до поліції за телефонами 102, (0629) 47-48-22, (0629) 47-48 -28, (0629) 51-98-01, (0629) 51-98-02 (цілодобово). Конфіденційність гарантовано", - наголошують у поліції.

Навчання проводитиметься в рамках чинного законодавства. Поліція Донеччини гарантуватиме публічну безпеку і громадський порядок під час проведення заходів.

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