Події

21:33 14.09.2017

До південного узбережжя Мексики наближається ураган "Макс"

Ураган "Макс", якому присвоєно першу категорію за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона, повинен через кілька годин обрушитися на штат Герреро на півдні Мексики. Про це повідомляє в четвер агентство Associated Press.

Раніше тропічний шторм "Макс" посилився до урагану, швидкість його вітрів сягає 120 км / год. Наразі він знаходиться приблизно в 85 км від популярного серед туристів міста Акапулько і рухається на схід зі швидкістю 9 км / год.

Національний центр США зі стеження за ураганами випустив попередження для прибережної території Мексики від міста Сіуатанехо до Пунта Мальдонадо. Експерти також вважають, що в міру наближення до штатів Герреро і Оахака ураган посилиться і може викликати повені.

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