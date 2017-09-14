Держбюджет Естонії вперше перевищить 10 млрд євро

Уряд Естонії на засіданні в четвер досяг згоди щодо проекту державного бюджету на 2018 рік.

Як повідомили в прес-службі уряду, "вперше обсяг бюджету перевищить 10 мільярдів євро".

Уряд планує передати проект закону про держбюджет на розгляд парламенту 27 вересня.

"Мова йде про перший повномасштабний бюджет нинішнього уряду (він приступив до діяльності в листопаді 2016 року - ІФ), який відображає наші головні потреби щодо поліпшення життя в Естонії. У бюджеті відображені доходи від реформи податків, а також реформа охорони здоров'я. Суспільство рухається в бік більшої рівноваги", - прокоментував документ прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Згідно бюджетної стратегії на 2018-2021 роки уряд визначив чотири головні мети: збільшити чисельність населення Естонії, поліпшити добробут народу, посилити економічне зростання і зміцнити безпеку Естонії, відзначили в уряді.