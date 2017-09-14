Помічник нардепа в Закарпатській області отримав від бізнесмена 150 тис. грн за тиск на слідчого

Слідчі прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Нацполіціі України задокументували вимагання та отримання помічником народного депутата України, який працює на громадських засадах, неправомірної вигоди від приватного підприємця в сумі 150 тис. грн за тиск на слідчого.

Як повідомляє в четвер прес-служба прокуратури Закарпатської області, вказані кошти були надані за вплив, тиск і звільнення поліцейських і слідчого в кримінальному провадженні за фактом привласнення підприємцем і посадовими особами відділу освіти однієї з РДА бюджетних коштів на суму близько 2 млн грн шляхом завищення цін при поставці вугілля в навчальні заклади області.

За інформацією прокуратури, тиск на слідчого і поліцейських повинен був відбуватися шляхом направлення депутатських звернень одного з народних депутатів України в Нацполіцію, Генпрокуратуру і Кабінет міністрів про нібито неправомірні дії правоохоронців під час проведення слідчих дій в кримінальному провадженні щодо присвоєння бюджетних коштів при постачанні вугілля.

Прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище і пособництва в прийнятті такої неправомірної вигоди (ч.2 ст.27 - ч.4 ст.368 та ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України ).

"У ході обшуків у помічника нардепа і підприємця вилучено посвідчення помічника народного депутата України, паспорти громадян Угорщини та України, службові посвідчення полковника міліції, працівника Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, працівника міжнародної поліції і різних контролюючих органів, виписані на прізвище помічника народного депутата", - сказано в повідомленні.

Також, за інформацією прокуратури, були вилучені грошові кошти та офіційні документи, що підтверджують його злочинну діяльність. Крім цього, з сейфа помічника нардепа вилучено близько 70 тис. дол.

"14 вересня помічнику народного депутата України і приватному підприємцю оголошено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень", - сказано в повідомленні.

В Ужгородський міськрайонний суд направлено клопотання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу.

Проводяться подальші слідчі дії по документуванню інших учасників злочинної схеми і перевіряється причетність до отримання хабара народним депутатом України.