США поставить в Україну чергову партію "Хаммерів"

Чергова партія армійських автомобілів надійде в Україну з США, розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Валерій Чалий.

"Ті ж автомобілі "Хамви"- зараз планується нова поставка нових автомобілів, якісних, в тому числі медичних", - цитують слова В.Чалого на сайті Радіо Свобода в четвер увечері.

Разом з тим, відповідаючи на питання про летальну зброю, В.Чалий підтвердив, що підтримка Пентагону і Держдепу в цьому питанні є і остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

"Вчора була дискусія експертів високого рівня США, які запропонували говорити про оборонне озброєння - протитанкову зброю, протимінні засоби, засоби комунікації, протибатарейні радари. Ми знайдемо, я думаю, найближчим часом включення вже в законодавчу базу в Конгресі конкретизації таких видів поставок", - підкреслив надзвичайний і повноважний Посол.

Крім того, питання про надання Києву летальної зброї підтвердила віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона заявила, що переговори про надання Україні зброї "переходять у практичну площину".

Зі свого боку президент Росії Володимир Путін вважає, що поставки Сполученими Штатами Америки летальної зброї Україні принципово ситуацію на Донбасі не змінять, але можуть призвести до збільшення кількості жертв.