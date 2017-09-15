Події

12:56 15.09.2017

Представник ОБСЄ Фріш планує відвідати Донбас

Координатор підгрупи із гуманітарних питань від ОБСЄ Тоні Фріш відвідає Донбас у жовтні, і українська сторона наполягатиме на його зустрічі з утримуваним в ОРДО українським журналістом і блогером Станіславом Асєєвим (Васіним), повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Він зараз планує ще одну таку поїздку на Донбас у жовтні. Ми, звичайно, наполягатимемо на тому, щоб відбулася зустріч із журналістом, у якого немає ніякого зв'язку ні з рідними, ні зі світом, ні права на дзвінок", - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" у Києві в п'ятницю.

І.Геращенко нагадала, що Т.Фріш у серпні здійснив візит на Донбас і відвідав Макіївську колонію (непідконтрольні Україні райони Донецької області), де утримуються українські військові.

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