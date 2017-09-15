В. о. начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань повідомили про підозру

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що, зважаючи на ситуацію в Одеському СІЗО, слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в організації катувань виконувачу обов'язків начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

"Критична ситуація в Одеському СІЗО, де підсудний убив працівницю установи, а керівництво Пенітенціарної служби організувало масове побиття утримуваних, стала останньою краплею. В четвер, 14 вересня, слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в організації катування утримуваних виконувачу обов’язків начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції", - написав він у своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Пізніше в прес-службі прокуратури Одеської області зазначили, що цього керівника управління обґрунтовано підозрюють у тому, що, будучи обуреним фактом убивства співробітниці СІЗО, у змові з невстановленими працівниками Державної кримінально-виконавчої служби, організував катування в’язнів.

"Незаконні дії були спрямовані на залякування і покарання осіб, які утримуються в Одеському слідчому ізоляторі. Внаслідок погрому, за даними слідства, завдано сильного фізичного болю 15 ув'язненим", - наголошується в повідомленні.

Посадову особу поінформовано про підозру за ч. 3 ст. 27 (стаття "Види співучасників". Ч.3 - Організатором є особа, яка організувала скоєння злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи скоєнням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу або злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації), ч. 2 ст. 127 (катування) КК України.

За словами Ю.Луценка, принципова позиція уповноваженого Верховної Ради України Валерії Лутковської "стала стартом рішучих змін".

"За моїм поданням прем'єр-міністр В.Гройсман доручив міністру юстиції виконати реорганізацію Пенітенціарної служби. Основні завдання: повне оновлення керівного складу, підвищення зарплати службовцям до 7 тис. грн, приведення площі утримання ув'язнених до європейських вимог, конкретні антикорупційні рішення в питаннях тюремного виробництва, харчування, рішень про УДЗ. Відповідне рішення Кабміну набуло чинності", - написав генпрокурор.