Події

13:08 15.09.2017

Поліція назвала терактом вибух у лондонському метро

Лондонська поліція кваліфікувала як теракт вибух, що прогримів вранці у п'ятницю в вагоні на станції метро "Парсонс грін" у британській столиці.

"Контртерористичне командування лондонської поліції розслідує інцидент на станції метро "Парсонс грін", його оголошено терактом", - йдеться в повідомленні в "Твітері" поліції Лондона.

Унаслідок вибуху в вагоні на станції метро "Парсонс грін" у Лондоні постраждали близько 20 осіб. Медики забирали з місця події людей з травмами, зокрема з опіками. Крім медиків, до станції метро прибули поліцейські, пожежники, а також вертоліт екстрених служб.

Портал газети "Індепендент" опублікував фотографію предмета, який, імовірно, вибухнув - це великий поліетиленовий пакет з пластиковим відром усередині, з якого стирчать дроти.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібно активніше просувати ідею надання США летального озброєння із залученням діаспори

Кількість порушень із застосуванням легкого і стрілецького озброєння в зоні АТО зросла на третину

Київ готовий направити мовну статтю закону про освіту на експертизу до Ради Європи

СБУ розслідує справу про розголошення держтаємниці та не має наміру перешкоджати роботі "Української правди"

На станції лондонського метро знайшли другу бомбу

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних погода порадує теплом

Загальна вартість активів пенсійного фонду України у I пол.-2017 зросла на 12,4%

НАЗК запросило нардепа Добродомова для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення у вигляді сумісництва

ЄБРР готовий продовжити кредитування "Нафтогазу" після 2017 і проводить переговори про умови

Українські артилеристи провели бойові стрільби на полігоні у Чернігівській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Куртки мужские
РЕКЛАМА