Поліція назвала терактом вибух у лондонському метро

Лондонська поліція кваліфікувала як теракт вибух, що прогримів вранці у п'ятницю в вагоні на станції метро "Парсонс грін" у британській столиці.

"Контртерористичне командування лондонської поліції розслідує інцидент на станції метро "Парсонс грін", його оголошено терактом", - йдеться в повідомленні в "Твітері" поліції Лондона.

Унаслідок вибуху в вагоні на станції метро "Парсонс грін" у Лондоні постраждали близько 20 осіб. Медики забирали з місця події людей з травмами, зокрема з опіками. Крім медиків, до станції метро прибули поліцейські, пожежники, а також вертоліт екстрених служб.

Портал газети "Індепендент" опублікував фотографію предмета, який, імовірно, вибухнув - це великий поліетиленовий пакет з пластиковим відром усередині, з якого стирчать дроти.