Ізраїльські поліцейські допомагатимуть українським правоохоронцям забезпечувати порядок під час паломництва хасидів до Умані

Мінімум 15 офіцерів поліції Держави Ізраїль будуть залучені до охорони громадського порядку в Умані під час щорічного паломництва хасидів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба МВС, близько 500 співробітників Національної поліції та Національної гвардії стежитимуть за порядком під час паломництва хасидів в Умані.

"За нашими прогнозами, цього місяця до України приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів, не лише громадян Ізраїлю, але і Америки, Канади, Англії та інших країн. Я добре знаю, наскільки важливо для вашої країни паломництво в ці місця і забезпечення порядку і безпеки тут. У цьому питанні ми готові піти на всі необхідні для вас кроки, щоб гарантувати безпеку на належному для вас рівні", - зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері (Arie Deri).

Також він додав, що до кінця року МВС України планує оснастити ключові місця для паломників інтелектуальними картами, щоб в подальшому уникнути провокацій.

Спільно з українськими колегами в Умані працюватимуть мінімум 15 офіцерів поліції Держави Ізраїль.

Глава МВС Ізраїлю подякував українській стороні за готовність організувати порядок під час паломництва.

Щоосені до м. Умань Черкаської області, де розташована могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош Ха-Шана прибувають паломники-хасиди з усього світу.