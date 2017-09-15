Події

13:18 15.09.2017

Ізраїльські поліцейські допомагатимуть українським правоохоронцям забезпечувати порядок під час паломництва хасидів до Умані

Мінімум 15 офіцерів поліції Держави Ізраїль будуть залучені до охорони громадського порядку в Умані під час щорічного паломництва хасидів, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба МВС, близько 500 співробітників Національної поліції та Національної гвардії стежитимуть за порядком під час паломництва хасидів в Умані.

"За нашими прогнозами, цього місяця до України приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів, не лише громадян Ізраїлю, але і Америки, Канади, Англії та інших країн. Я добре знаю, наскільки важливо для вашої країни паломництво в ці місця і забезпечення порядку і безпеки тут. У цьому питанні ми готові піти на всі необхідні для вас кроки, щоб гарантувати безпеку на належному для вас рівні", - зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері (Arie Deri).

Також він додав, що до кінця року МВС України планує оснастити ключові місця для паломників інтелектуальними картами, щоб в подальшому уникнути провокацій.

Спільно з українськими колегами в Умані працюватимуть мінімум 15 офіцерів поліції Держави Ізраїль.

Глава МВС Ізраїлю подякував українській стороні за готовність організувати порядок під час паломництва.

Щоосені до м. Умань Черкаської області, де розташована могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош Ха-Шана прибувають паломники-хасиди з усього світу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібно активніше просувати ідею надання США летального озброєння із залученням діаспори

Кількість порушень із застосуванням легкого і стрілецького озброєння в зоні АТО зросла на третину

Київ готовий направити мовну статтю закону про освіту на експертизу до Ради Європи

СБУ розслідує справу про розголошення держтаємниці та не має наміру перешкоджати роботі "Української правди"

На станції лондонського метро знайшли другу бомбу

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних погода порадує теплом

Загальна вартість активів пенсійного фонду України у I пол.-2017 зросла на 12,4%

НАЗК запросило нардепа Добродомова для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення у вигляді сумісництва

ЄБРР готовий продовжити кредитування "Нафтогазу" після 2017 і проводить переговори про умови

Українські артилеристи провели бойові стрільби на полігоні у Чернігівській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на паяльники на price.ua
РЕКЛАМА