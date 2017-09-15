У Харкові автомобіль врізався в електроопору, загинули троє громадян Йорданії

У Харкові автомобіль Merсedes перевищив швидкість і врізався в електроопору, внаслідок ДТП загинули троє громадян Йорданії.

Як повідомляє у п'ятницю відділ комунікацій Харківської області, інформація про аварію надійшла в четвер о 23:50.

"З’ясовано, що автомобіль Merсedes рухався з боку аеропорту в напрямку центру. За попередніми даними, іномарка зіткнулася з електроопорою, перевищивши швидкість. Загинули водій і 21-річний та 24-річний пасажири, громадяни Йорданії", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).