Події

13:21 15.09.2017

У Харкові автомобіль врізався в електроопору, загинули троє громадян Йорданії

У Харкові автомобіль Merсedes перевищив швидкість і врізався в електроопору, внаслідок ДТП загинули троє громадян Йорданії.

Як повідомляє у п'ятницю відділ комунікацій Харківської області, інформація про аварію надійшла в четвер о 23:50.

"З’ясовано, що автомобіль Merсedes рухався з боку аеропорту в напрямку центру. За попередніми даними, іномарка зіткнулася з електроопорою, перевищивши швидкість. Загинули водій і 21-річний та 24-річний пасажири, громадяни Йорданії", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

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