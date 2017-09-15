Розпорядників державних коштів зобов'язали публікувати звітність на порталі е-data

Офіційний портал публічних фінансів e-Data.gov.ua перейшов із тестової експлуатації в промислову, повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.

"З сьогоднішнього дня можемо карати розпорядників державних коштів за невиконання норм законодавства і нерозкриття інформації на нашому порталі. Якщо всі транзакції казначейства автоматично відбиваються на порталі, то, на жаль, не всі розпорядники, особливо це стосується державних і комунальних підприємств, сьогодні розкривають свою інформацію", - повідомила вона під час прес-конференції в п'ятницю.

Вона також зазначила, що це найбільша база публічних фінансів, через яку пройшли 61,5 млн транзакцій.

Як зазначила О.Маркарова, до кінця року портал e-Data.gov.ua повністю інтегрують із системами електронних закупівель ProZorro і Державним казначейством. За її словами, це спростить роботу бухгалтерам, які зараз змушені кілька разів додатково подавати звітність на портал.

За словами керівника проекту e-Data Олександра Щолокова, портал об'єднує два модулі - інформацію про використання публічних коштів та блок даних про бюджет. Однак другий блок поки що не запущено.

"Коли ці два модуля запрацюють спільно, ми отримаємо реальний інструмент оцінки ефективності управління державними фінансами", - сказав він.

Офіційний портал публічних фінансів e-Data - сервіс у мережі інтернет, за допомогою якого оприлюднюється інформація про використання бюджетних коштів. Портал запустили в роботу 15 вересня 2015 року.