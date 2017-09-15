АІС поставила 77 автомобілів Renault за 30,7 млн грн Нацполіції Одеської області
Автоцентр Renault "АІС Авто Юг" (Одеса), що входить до складу групи компаній "АІС", поставив 77 нових автомобілів Renault Sandero Stepway Національній поліції Одеської області, повідомила прес-служба "АІС" у п'ятницю.
Згідно з повідомленням, закупівлю автомобілів профінансувала обласна рада в рамках програми "Безпечна Одещина". Бюджет закупівлі - 30,74 млн грн.
Автомобілі призначені для груп реагування патрульної поліції в Одеській області. Очікується, що таке розширення автопарку зробить поліцію більш мобільною.
Церемонія передання автомобілів відбулася на початку вересня поточного року в Одесі.
Постачаються Renault Sandero Stepway - передньоприводні автомобілі з дизельним двигуном об'ємом 1,46 л, механічною коробкою передач. Додатково автомобілі укомплектовані сигнально-гучномовним пристроєм, автомобільною радіостанцією.
Автоцентр Renault "АІС Авто Юг" виграв тендер на постачання автомобілів у системі Prozoro.
Оператор автомобільних послуг ГК "АІС" працює з 1992 року. Його частка на українському авторинку в 2014 році оцінювалася в 14%. Основний бізнес компанії - послуги з продажу та сервісного обслуговування автомобілів (нових і таких, що були в експлуатації) та запасних частин.
Група пропонує клієнтам 17 автомобільних брендів, понад 400 моделей і комплектацій.
Автомобілі для МВС України "АІС" постачає понад 15 років.