Події

13:46 15.09.2017

СБУ розслідує справу про розголошення держтаємниці та не має наміру перешкоджати роботі "Української правди"

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом розголошення посадовими особами органу державної влади відомостей, що містять державну таємницю, які були опубліковані в матеріалі інтернет-видання "Українська правда", повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Слідчий відділ Головного управління СБ України в Києві та області здійснює досудове слідство за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці). Кримінальне провадження зареєстровано за фактом розголошення посадовими особами одного з органів держвлади України відомостей, що містять державну таємницю. Матеріал з такою інформацією було опубліковано 24.01 2017 року на сторінках інтернет-видання "Українська правда", - написала О.Гітлянська на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Вона наголосила, що об'єктом цього злочину є посадова особа - носій держтаємниці.

"Служба безпеки України не має на меті перешкоджати діяльності інтернет-видання "Українська правда" та його журналістів", - зазначила О.Гітлянська.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що 14 вересня слідчий СБУ вручив головному редактору цього інтернет-видання, Севгіль Мусаєвій, листа з вимогою видалити статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, оскільки цей матеріал розголошує держтаємницю.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібно активніше просувати ідею надання США летального озброєння із залученням діаспори

Кількість порушень із застосуванням легкого і стрілецького озброєння в зоні АТО зросла на третину

Київ готовий направити мовну статтю закону про освіту на експертизу до Ради Європи

На станції лондонського метро знайшли другу бомбу

В. о. начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань повідомили про підозру

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних погода порадує теплом

Загальна вартість активів пенсійного фонду України у I пол.-2017 зросла на 12,4%

НАЗК запросило нардепа Добродомова для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення у вигляді сумісництва

ЄБРР готовий продовжити кредитування "Нафтогазу" після 2017 і проводить переговори про умови

Українські артилеристи провели бойові стрільби на полігоні у Чернігівській області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
звуковая карта в Украине
РЕКЛАМА