СБУ розслідує справу про розголошення держтаємниці та не має наміру перешкоджати роботі "Української правди"

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом розголошення посадовими особами органу державної влади відомостей, що містять державну таємницю, які були опубліковані в матеріалі інтернет-видання "Українська правда", повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Слідчий відділ Головного управління СБ України в Києві та області здійснює досудове слідство за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці). Кримінальне провадження зареєстровано за фактом розголошення посадовими особами одного з органів держвлади України відомостей, що містять державну таємницю. Матеріал з такою інформацією було опубліковано 24.01 2017 року на сторінках інтернет-видання "Українська правда", - написала О.Гітлянська на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Вона наголосила, що об'єктом цього злочину є посадова особа - носій держтаємниці.

"Служба безпеки України не має на меті перешкоджати діяльності інтернет-видання "Українська правда" та його журналістів", - зазначила О.Гітлянська.

Раніше "Українська правда" повідомляла, що 14 вересня слідчий СБУ вручив головному редактору цього інтернет-видання, Севгіль Мусаєвій, листа з вимогою видалити статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, оскільки цей матеріал розголошує держтаємницю.