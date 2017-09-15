Порошенко обіцяє підвищення зарплати рятувальників на 1 тис. грн

Президент України Петро Порошенко обіцяє рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій підвищити заробітну плату на 1000 гривень.

"Збільшуватиметься грошове забезпечення рятувальників. Лише за попередніми розрахунками зарплату кожного рятувальника буде збільшено більше ніж на 1000 гривень. Це вже друге цього року підвищення, може, не таке високе, як хотілося б, але воно точно демонструє, що ми разом рухаємося в правильному напрямі", - сказав П.Порошенко під час урочистих заходів з нагоди професійного свята Дня рятівника в Київській області.

Глава держави зазначив, що з початку антитерористичної операції на сході України силами служби з надзвичайних ситуацій ліквідовано понад 30 тисяч пожеж, врятовано більше ніж 500 громадян, очищено від боєприпасів близько 1000 об'єктів соціальної структури та життєзабезпечення, розміновано 20 тисяч гектарів української землі, знищено понад 130 тисяч вибухонебезпечних предметів.