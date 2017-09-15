Гриневич домовилася про співпрацю з послами в питанні імплементації мовної статті закону про освіту

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на зустрічі з послами домовилася про співпрацю у питанні імплементації мовної статті в законі про освіту.

"Домовилися про співпрацю за планом імплементації статті про мову освіти", - сказала вона на прес-конференції в п'ятницю в Києві за підсумками зустрічі з послами, акредитованими в Україні.

Л.Гриневич також зазначила, що главам дипломатичних представництв надали роз'яснення щодо ст.7 про мову освіти в законі про освіту.