Події

14:13 15.09.2017

Гриневич домовилася про співпрацю з послами в питанні імплементації мовної статті закону про освіту

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на зустрічі з послами домовилася про співпрацю у питанні імплементації мовної статті в законі про освіту.

"Домовилися про співпрацю за планом імплементації статті про мову освіти", - сказала вона на прес-конференції в п'ятницю в Києві за підсумками зустрічі з послами, акредитованими в Україні.

Л.Гриневич також зазначила, що главам дипломатичних представництв надали роз'яснення щодо ст.7 про мову освіти в законі про освіту.

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Інтерфакс-Україна
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