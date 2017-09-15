Події

14:16 15.09.2017

Кількість порушень із застосуванням легкого і стрілецького озброєння в зоні АТО зросла на третину

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні фіксує зменшення кількості випадків застосування важкого озброєння в зоні АТО за одночасного зростання кількості обстрілів з легкої і стрілецької зброї на 30%.

"За тиждень ми зафіксували лише 8 випадків застосування важкого озброєння. Для порівняння - за перший тиждень серпня було 547 таких вибухів. Але насильство триває. Ми констатуємо постійне зростання кількості порушень з застосуванням стрілецької зброї та легкого озброєння. На сьогодні цей показник на 30% більше", - повідомив перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Водночас він наголосив, що Місія фіксує збільшення випадків розміщення важкого озброєння на лінії розмежування.

"За тиждень ми бачили збільшення випадків наявності важкого озброєння, розміщеного з порушенням узгоджених ліній відведення. Якщо до оголошення чергового режиму перемир'я у нас таких випадків було десятки, то зараз - сотні", - повідомив перший заступник голови СММ.

За словами А.Хуга, за підзвітний тиждень зафіксовано 66 таких випадків.

"8 на підконтрольних офіційному Києву територіях і 58 - на непідконтрольних. Попереднього тижня у нас було 11 випадків, 4 - на підконтрольній і 7 на непідконтрольній території", - розповів він.

Перший заступник голови Місії також наголосив, що спостерігачі продовжують стикатися з випадками перешкоджання їхній діяльності.

"Перешкоджання роботі місії набувають різних форм. За перші 6 місяців поточного року були 480 випадків, 75% з них - на непідконтрольних Києву територіях ...За останній тиждень нашим спостерігачам 12 разів відмовляли в доступі на непідконтрольні території", - повідомив А.Хуг.

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