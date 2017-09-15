Події

14:20 15.09.2017

Українські артилеристи провели бойові стрільби на полігоні у Чернігівській області

На базі загальновійськового полігону в Чернігівській області в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України артилерійські підрозділи виконали практичні бойові стрільби із ураження наземних цілей.

Як повідомляє в п'ятницю Генеральний штаб ЗСУ на сторінці в соцмережі Facebook, виконання завдань відбувалося зі зміною вогневих позицій і в різний час доби, що "yflf’ vj;kbdscnm значно підвищити живучість підрозділу в бою".

"Серед військовослужбовців багато тих, хто пройшов випробування війною, але і є ті, які нещодавно уклали контракт. Їм під час польових занять і стрільб приділяють більше уваги при підготовці", - йдеться в повідомленні.

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