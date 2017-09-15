Події

14:36 15.09.2017

ЄБРР готовий продовжити кредитування "Нафтогазу" після 2017 і проводить переговори про умови

Голова представництва Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні Шевкі Аджунер заявляє, що ЄБРР розраховує на позитивне завершення переговорів щодо продовження кредитування НАК "Нафтогаз" України" для закупівлі газу до 2018 року.

"Ми проводимо переговори з "Нафтогазом", щоб переконається, що "Нафтогаз" має достатнє фінансування. Це залежить від продовження реформ. Конкретного крайнього терміну немає, але ми сподіваємося, що ми зможемо завершити переговори цьогоріч", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, відповідаючи на запитання про переговори щодо продовження кредитування після 2017 року.

Розповідаючи про ціну на газ для населення, Ш.Аджунер зазначив, що цьому питанню надають політичного забарвлення, хоча воно радше технічне.

"Люди роблять це питання політичним, але це більш технічне питання того, як формула працюватиме, і який рівень підняття цін буде прийнятним, виходячи з динаміки цін і поставок газу", - сказав він.

Як повідомило агентству поінформоване джерело, відмова уряду від формульного визначення ціни на газ для населення може стати причиною припинення проекту кредитування закупівель "Нафтогазом" газу в Європі.

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