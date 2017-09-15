Події

14:47 15.09.2017

НАЗК запросило нардепа Добродомова для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення у вигляді сумісництва

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) запросило позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова в середу, 20 вересня, прибути до НАЗК для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення у вигляді сумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба НАЗК, уповноважена особа Агентства під час проведення повної перевірки е-декларації за 2016 рік, поданої Д.Добродомовим, виявила адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, передбачене частиною першою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), в зв'язку з чим складено протокол про адміністративне правопорушення стосовно Д.Добродомова.

"Офіційним листом Дмитру Добродомова було повідомлено, що 20.09.2017 о 10:00 ранку на нього чекають у Національному агентстві особисто", - зазначено в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення особа, щодо якої проведено перевірку та встановлено факт адміністративного правопорушення, має особисто ознайомитися з протоколом, а в разі незгоди з його змістом особа має право надати заперечення або додаткові пояснення.

Згідно з процедурою, протокол, після ознайомлення, буде передано на засідання Національного агентства, для прийняття рішення про доцільність направлення матеріалів справи до суду.

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