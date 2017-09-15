Проект держбюджету на 2018 рік передбачає збільшення витрат на охорону здоров'я в Україні на 11 млрд грн - до 112,5 млрд грн

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення витрат на систему охорони здоров'я на суму близько 11 млрд грн, повідомив в прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У 2016 році витрати на охорону здоров'я становили 70 млрд грн, у 2017 році - 101,3 млрд грн, в 2018 році ми заклали 112,5 млрд. Ми збільшуємо на 11 млрд грн фінансування охорони здоров'я", - сказав він під час засідання Кабінету міністрів в п'ятницю.

Він повідомив, що з цих коштів, зокрема, на фінансування первинної ланки медичної допомоги буде спрямовано 13,2 млрд грн, на фінансування вторинної та третинної медичної допомоги - близько 52 млрд грн.

Крім того, на фінансування програми реімбурсації (відшкодування вартості ліків) "Доступні ліки" буде спрямовано на 1 млрд грн.

"Ця програма нам по кишені. Ми здатні це робити і далі програма буде працювати, і її фінансування буде збільшено", - сказав він.

В.Гройсман повідомив, що на придбання ангіографічного обладнання для розвитку мережі реперфузійних центрів в 2018 році буде виділено 150 млн грн.

"У 2017 році ми створюємо 13 ангіоцентрів, у 2018 році ми можемо створити також 13 ангіографічних центрів. Це тисячі й тисячі життів, які буде врятовано", - сказав він.

В.Гройсман повідомив, що уряд збереже витрати на закупівлю лікарських засобів за кошти держбюджету на рівні 6 млрд грн.

На підтримку сільської медицини, ініційовану президентом України Петром Порошенком, планується спрямувати в 2018 році 1 млрд грн.

При цьому В.Гройсман підкреслив, що збільшення фінансування "пов'язане з проведенням необхідних реформ".

"Оскільки сьогоднішня система охорони здоров'я нікого не влаштовує - ні пацієнтів, ні лікарів, потрібно щось із цим робити. Що саме робити - уряд, до речі, спільно з парламентом і Нацрадою реформ запропонували в законопроекті, де зазначено, яким чином ми можемо йти далі", - сказав прем'єр-міністр.