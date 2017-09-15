МАУ з 1 жовтня вводить плату за надання посадкового талона на стійці реєстрації

Посадковий талон на стійці реєстрації на власні регулярні рейси авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) з 1 жовтня отримати можна буде тільки за додаткову плату.

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, нововведення торкнеться пасажирів економічного класу всіх середньомагістральних рейсів і рейсів усередині України.

Всі пасажири МАУ, зокрема пасажири, які подорожують з дітьми або тваринами, діти без супроводу, пасажири з обмеженими фізичними можливостями або інваліди, а також пасажири, які перевозять зброю, можуть, як і раніше, скористатися безкоштовною опцією віддаленої реєстрації на рейс, вибравши один з варіантів.

Серед таких: онлайн-реєстрація на сайті або за допомогою мобільного додатка, яка відкривається за 48 годин і закривається за 40 хвилин до вильоту за розкладом і передбачає можливість самостійно вибрати місце в салоні з доступних на момент реєстрації; автоматична реєстрація, яка доступна пасажирам, що вказали в бронюванні квитка коректні паспортні та контактні дані й не зареєструвалися раніше, ніж за 12 годин до вильоту рейсів. Передбачає автоматичний вибір місця згідно типу тарифу і класу обслуговування.

За умови правильного внесення контактних і паспортних даних пасажири отримають на свою електронну адресу запрошення зареєструватися онлайн за 48 годин до вильоту. Після цього необхідно зайти на сайт за посиланням, вибрати місце, а потім або зберегти посадковий талон, або вибрати опцію відправки на електронну пошту. Талони необхідно роздрукувати або зберегти в портативний пристрій і пред'явити співробітнику контролю авіаційної безпеки в паперовому або цифровому вигляді.

Починаючи з 1 жовтня, з пасажирів економічного класу власних регулярних середньомагістральних рейсів МАУ і рейсів усередині України, що не скористалися жодною з цих можливостей і прийняли рішення отримати посадковий талон на стійці реєстрації в аеропорту вильоту, стягуватиметься додаткова плата в еквіваленті EUR10 в місцевій валюті.

МАУ - провідна українська авіакомпанія, що сполучає Україну з 80+ столицями і ключовими містами Європи, Азії, Америки, Близького Сходу та країн СНД і забезпечує стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3 тис. інших міст світу. Виконує понад 1,1 тис. регулярних рейсів на тиждень з Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Херсона, Вінниці, Івано-Франківська та Чернівців.

Флот МАУ складається з 42 літаків: чотирьох далекомагістральних Boeing 767-300ER, 25 середньомагістральних Boeing 737NG, восьми Boeing 737 (в тому числі одного вантажного Boeing 737-300SF) і п'яти Embraer-E190. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.