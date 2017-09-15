Україна до 15 вересня намолотила 38,2 млн тонн зернових і зернобобових

Україна станом на 15 вересня намолотила 38,2 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 9,9 млн га.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики і продовольства в п'ятницю, урожай ранніх зернових і зернобобових культур становив 37,5 млн тонн з площі 9,7 млн га.

Триває збирання пізніх сільгоспкультур.

Гречка зібрана на площі 105 тис. га, намолочено 119 тис. тонн, просо - на площі 42 тис. га, намолочено 61 тис. тонн, кукурудза - на 90 тис. га, намолочено 386 тис. тонн.

Соняшнику намолочено 2,2 млн тонн з площі 1,2 млн га, сої - 416 тис. тонн з площі 244 тис. га, цукрового буряку зібрано 845 тис. тонн з 20 тис. га.

Станом на 15 вересня в Україні засіяно 957 тис. га озимих зернових з прогнозованих 7,2 млн га. Зокрема пшениці за прогнозу 6,1 млн га засіяно на 898 тис. га, жита - 41 тис. га (прогноз - 161 тис. га), ячменю - 18 тис. га (прогноз 926 тис. га).

Сів ріпаку здійснений на 752 тис. га за прогнозу 777 тис. га.

Як повідомлялося, Міністерство сільського господарства США у вересні знизило прогноз урожаю зернових в Україні в 2017 році на 1 млн тонн порівняно з прогнозом в серпні - до 63,99 млн т.

Урожай зернових в Україні, за інформацією Держстату, в 2016 році становив близько 66 млн тонн.

Мінагропрод України прогнозує урожай зернових в 2017 році на рівні 60,2-63 млн тонн.