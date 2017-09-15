Події

19:52 15.09.2017

Витрати на безпеку та оборону в 2018 р. буде збільшено на 14,8%

Витрати на безпеку і оборону України в 2018 році буде збільшено до 164,9 млрд грн з 143,6 млрд грн, запланованих в держбюджеті на 2017 рік, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів у п'ятницю.

"Це абсолютно наша консолідована позиція - президента країни як головнокомандувача і всіх міністерств, - щоб збільшити витрати на безпеку і оборону в цьому році і щоб вони становили 5% ВВП, а сама оборона отримала не менше 3%. І там ми бачимо суттєве зростання витрат з 143,6 млрд грн в цьому році до 164,9 млрд грн у 2018 році", - сказав він.

В.Гройсман уточнив, що 60 млрд грн буде направлено на забезпечення діяльності Збройних сил (збільшено на 11 млрд грн порівняно з держбюджетом-2017); 16,4 млрд грн - на розвиток, закупівлю і модернізацію військової техніки (збільшені на 6,6 млрд грн), 63,9 млрд грн - на фінансування національної поліції, національної гвардії, службу з надзвичайних ситуацій (збільшення на 10,8 млрд грн).

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