Події

20:05 15.09.2017

Чоловік у Франції з криками "Аллах акбар" напав на перехожих з молотком

У місті Шалон-сюр-Соні у Франції вдень ​​в п'ятницю, 15 вересня, невідомий чоловік напав з молотком на перехожих. Поліція веде його пошуки

У Франції озброєний молотком чоловік напав на перехожих. Напад стався сьогодні близько полудня в місті Шалон-сюр-Соні. Повідомлення про напад в Twitter опублікувала прес-служба префектури Сона і Луара.

"Чоловік напав на двох жінок з молотком, одна з них отримала легкі поранення голови", - йдеться в повідомленні префектури.

У документі також зазначено, що нападник був у чорному одязі, а його обличчя було приховано. Крім того, відомо, що під час нападу він кричав "Аллах акбар". Чоловікові вдалося втекти з місця події, поліція веде його пошуки, жінкам надано медичну допомогу.

Раніше в п'ятницю, 15 вересня, в лондонському метро прогримів вибух - в одному з вагонів поїзда на станції Parsons Green вибухнув якийсь білий контейнер. В результаті інциденту постраждали 22 людини, пасажири поїзда отримали опіки. Британська поліція розслідує подію як теракт.

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