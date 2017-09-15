Кількість загиблих на виробництві в Україні за 8 міс. знизилася на 5%

На підприємствах України з січня по 3 вересня 2017 року смертельно травмовано 229 осіб., що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (240 ос.), повідомила Державна служба з питань праці (Держпраці) з посиланням на дані оперативного обліку.

Як уточнює Держпраці, за вказаний період основними видами подій, що призвели до нещасних випадків з летальним результатом, пов'язаних з виробництвом, були дорожньо-транспортні, наїзди транспортних засобів та події на залізничному транспорті - 74 ос. (32% загальної кількості загиблих), у результаті падіння, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту - 42 ос. (18%), падіння потерпілих - 33 ос. (14%), дія рухомих предметів і деталей - 22 ос. (10%), ураження електрострумом - 17 ос. (7%), вибухів - 16 ос. (7%),

У серпні 2017 року на підприємствах України смертельно травмовано 33 осіб., тоді як в аналогічному періоді 2016 р. - 37 ос. (зниження на 11%).

Крім того, як повідомляє Держпраці, в період з 28 серпня по 3 вересня 2017 року смертельно травмовано 6 ос.: два - на підприємствах Київської області, по одному - на підприємствах Полтавської, Дніпропетровської, Одеської та Херсонської областей. Зокрема на підприємствах транспорту загинули двоє людей, в котлонагляді, машинобудуванні, житлово-комунальному господарстві і в соціально-культурній сфері - по одному.

Як повідомлялося, на підприємствах України протягом 2016 року смертельно травмовано 397 осіб., що на 6% більше порівняно з 2015 роком (375 ос.).

Зокрема за рік у результаті бойових дій на сході країни на виробництві загинула одна людина, тоді як за весь 2015 рік через бойові дій - 20.

Основними видами подій, що призвели до нещасних випадків з летальним результатом, пов'язаних з виробництвом, в минулому році були дорожньо-транспортні пригоди та наїзди транспортного засобу - 136 ос. (34% загальної кількості загиблих), падіння потерпілих - 65 ос. (16%), в результаті падіння, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту - 61 ос. (15%), дія рухомих предметів і деталей - 46 ос. (12%), ураження електричним струмом - 29 ос. (7%).