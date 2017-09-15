Тереза Мей заявила про високу ймовірність нових терактів у Великобританії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила в п'ятницю, що рівень терористичної загрози в країні оцінюється як "серйозний".

"Рівень загрози залишається серйозним, це означає, що ймовірність нових терористичних атак висока", - сказала Мей в ефірі телеканалу Sky News.

Вона також закликала жителів країни бути пильними і обережними. За її словами, в британській столиці буде значно збільшено кількість правоохоронців, зокрема, на транспортних об'єктах.

Британський прем'єр назвала здійснений раніше в п'ятницю теракт "підлим" нападом.

"Очевидно, що цей вибуховий пристрій було націлено на те, щоб завдати значної шкоди", - додала Мей.

Крім того, вона висловила слова підтримки всім постраждалим, а також відзначила високий рівень професіоналізму рятувальників і співробітників поліції, які прибули на місце теракту.

Раніше повідомлялося про те, що в вагоні на станції метро "Парсонс грін" в Лондоні стався вибух. В результаті інциденту постраждали щонайменше 22 людини, в тому числі діти. Їх життю нічого не загрожує.

У поліції Лондона кваліфікували випадок, що стався, як теракт і заявили, що в дію було приведено саморобний вибуховий пристрій.