Кримські татари і українці залишаються найбільш вразливими групами населення в Криму

Ситуація з дотриманням прав людини і збереженням культурних цінностей на території окупованого РФ Криму продовжує погіршуватися, йдеться в доповіді генерального директора ЮНЕСКО, підготовленого на виконання рішення Виконавчої ради Організації "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)".

Як повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, звіт ЮНЕСКО охоплює період з січня по червень поточного року і свідчить про проведення РФ систематичної політики маргіналізації і переслідування осіб, які виступають проти окупації Криму.

Згідно зі звітом, найбільш уразливими групами населення в Криму, яке страждає від порушень прав людини в результаті політики нетерпимості і дискримінації за ознакою національності та релігії залишаються кримські татари і українці. "Освіта кримськотатарською та українською мовами витісняється російськомовною, а на керівництво шкіл, вчителів батьків та дітей здійснюється тиск, щоб припинити викладання цих мов. Це призводить до суттєвого обмеження присутності кримськотатарської та української культури на півострові", - йдеться в повідомленні.

У звіті також йдеться про те, що обсяги і активність незаконного переміщення українських культурних цінностей з території Криму в РФ істотно зросли. "За відсутності зовнішнього моніторингу та контролю незаконне переміщення культурних цінностей з кримських музеїв з метою організації виставок набуває все більш серйозних масштабів. Створена державою-окупантом атмосфера безкарності і повної відсутності транспарентності призводить до зростання випадків порушення прав людини у Криму та позбавлення населення півострова цінностей, які пропагує ЮНЕСКО", - йдеться в тексті звіту.

Звіт базується на інформації Секретаріату ЮНЕСКО, а також матеріалах української сторони і інституційних партнерів Організації - Управління Верховного комісара ООН з прав людини, представника з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, ІКОМОС, "Amnesty International".