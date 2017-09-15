Кличко запевняє, що жителі будинку, що вибухнув влітку на Голосіївському проспекті, отримають постійне житло

Міський голова Києва Віталій Кличко обіцяє, що столична влада забезпечить постійним житлом мешканців будинку на Голосіївському проспекті, 70, в якому в липні стався вибух.

"На жаль, затягується експертна оцінка. Я буду з'ясовувати і вимагати чіткої інформації про причини вибуху. Є багато спекуляцій на цю тему. (...) Ми вирішуємо завдання по забезпеченню постраждалих постійним житлом і матеріальною допомогою в установленому законом порядку. Я підписав відповідне розпорядження" , - сказав В.Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба міського голови.

Він розраховує, що до кінця року мешканці будинку будуть забезпечені житлом, нині департамент будівництва та житлового забезпечення здійснює розрахунки необхідної житлової площі.

За словами мера, будинок на Голосіївському проспекті в аварійному стані. Згідно з висновками експертів, його не можна експлуатувати, а жителі повинні бути переселені. У будинку було 17 квартир, зареєстровані 68 громадян. Зараз жителям надають соціальну допомогу та всім запропонували тимчасове житло.

Як повідомлялося, 8 липня стався вибух у триповерховому житловому будинку по просп. Голосіївський, 70. В результаті вибуху загинули 2 людини, постраждали 6 людей. Зруйновано два поверхи в одному з під'їздів будинку.

Київська влада надала всім бажаючим мешканцям будинку тимчасове житло. Згідно з висновками експертів, реконструкція будівлі на Голосіївському проспекті, 70 недоцільна.